وأضاف: "لكن القانون التونسي يُوجب بعزل اللاعب لمدة 5 أيام حتي في حالة سلبية التحليل فرجاني من قرر بشكل أخلاقي أن يدخل في الحجر".
وختم حديثه :"فرجاني قرَّر بنفسه الدخول في حجر صحي؛ بسبب اختلاطه بحالة مُصابة بكورونا، وسيُجري تحليلا آخر عقب نهاية الـ5 أيام، وعلي أساس نتيجته؛ سيبقي اللاعب في تونس لمدة أسبوعين أو ينضَّم لمعسكر الزمالك بالمغرب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحفي تونسي: فرجاني ساسي لم يُجبر على الدخول في الحجر الصحي | تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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