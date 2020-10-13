مرتضى منصور: حققت 35 بطولة.. وأرفض لقب الترابيزة والشمسية

وتابع:" الفاسد الذي تم عزله هو من يدخل السياسة في الرياضة أو من يسرق أموال الدولة".
وتابع: " لم ولن أذهب لوزير الشباب والرياضة كما تردد؛ لأن الموضوع منتهي، كل المواقع التي نشرت خبر تواجدي في مبنى الوزارة كاذبة، ويوم الأحد سيصدر حكم القضاء في الدعوى التي أقمتها ضد اللجنة الأولمبية".
وأوضح مرتضي منصور، أنه مازال متمسكا بمنع الملايين من متابعيه ومحبيه من النزول للشوارع؛ منعا لإحداث الفوضي .
واوصل:" مرتضى مش أهم من البلد والفاسدين هما اللي بيتحكموا وبيعزلوا دلوقتي".
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