منع ظهور مجدي عبد الغني.. بيان مهم من قناة TeN ردا على شكوى النادي الأهلي

وجاء بيان الصادر من قناة "تن"، الفضائية كالتالي :

في الوقت الذي ننادي فيه بالانتباه إلي ما يحاك لنا من مؤامرات تستهدف وعي المصريين والعبث بثوابت الأمة من خلال التلاعب بالرأي العام.. وفي الوقت الذي نطالب فيه بإعلاء المصلحة العليا للوطن علي ما دونها من مصالح.. وفي الوقت الذي ندعو فيه الجميع للتحلى بالحكمة وعدم المتاجرة بمشاعر الجماهير تحت أي ظرف..كان لزامًا علينا أن نفعل ما نقول..

وأضاف البيان: لقد اخترنا الطريق الصعب؛ وهو الوقوف في خندق الوطن، وتحملنا ونتحمل في سبيل ذلك الكثير من المصاعب.. ومن هذا المنطلق وإزاء البيان الصادر من النادي الأهلي ويحمل شكوى من البرنامج الرياضي ( البريمو ) بقناة TeN حيث تضمنت الشكوى أن البرنامج يخالف مواثيق الشرف الإعلامي ويخالف القواعد المنظمة وبأن البرنامج ومقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني يهاجمان النادي الأهلي ومسؤوليه وقياداته دون مبرر ويهدفان إلي هدم الكيان وزعزعة استقراره إلي آخر ما ورد بالبيان.

وهنا تجدر الإشارة إلي ما يلي :

⁃ قناة TeN تحترم وتقدر النادي الأهلي العريق وجمهوره العظيم احتراما يليق بالدور الوطني لهذا الصرح الكبير

⁃ النادي الأهلي مؤسسة وطنية غير قابلة للهدم ولا يمكن لبرنامج أو قناة مهما حاولت أن تهز أركانه

⁃ البرنامج المشار إليه من إنتاج القناة وهي المالك الوحيد لكافة حقوقه وليس مباعًا لأحد

⁃ القناة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الإعلام الرياضي عليه مسؤولية ضخمة تجاه ضبط الأداء الجماهيري من خلال الموضوعية في تناول الأمور الكروية

⁃ تلتزم القناة حرفيًا بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامي

لذلك وشعورًا بالمسؤلية الوطنية تجاه القضايا الجماهيرية؛ فإن إدارة القناة قررت ما يلي :

١- مخاطبة إدارة النادي الأهلي بتحديد الوقائع التي حدثت بالبرنامج وتمثل خروجًا علي المواثيق والقوانين المنظمة للعمل علي تصويبها منذ انطلاق البرنامج

٢- تهيب إدارة القناة بأسرة الإعلام الرياضي في مصر بالعمل علي ضبط الأداء والارتقاء به وعدم خلق حالة من التوتر بين جماهير الكرة المصرية

٣- عدم ظهور الكابتن مجدي عبدالغني علي شاشة القناة

والله من وراء القصد وتحيا مصر بلا تعصب.