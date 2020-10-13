حسام حسن بينهم.. مصيلحي: 3 مرشحين لتدريب الاتحاد.. فيديو

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري: إن طلعت يوسف من المدربين المحترمين وله باع كبير في كرة القدم المصرية وأحد أبناء نادي الاتحاد ولكن خلال الدور الأول الاتحاد كان يقدم مستوى رائعا، ونتائج جيدة ، وتراجع الأداء والنتائج كثيرا بعد استئناف الدوري.

وأضاف مصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج" الماتش"، المذاع على قناة "دوت الخليج"، أن المدير الفني طلب أكثر من مرة الرحيل عن الفريق وكان يتم إثناؤه عن الرحيل، حتى تقدم اليوم باعتذار رسمي، وكان مصرا على الرحيل.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي، اجتمع؛ لمناقشة الملف ، وتم عرض الموقف بكل أمانة في ظل تطور في الاتحاد السكندري عن المواسم السابقة ، رافضا ما يتردد عن وجود مؤامرة ضد طلعت يوسف من جانب نور السيد لاعب الفريق وبعض اللاعبين ، مشيرا إلى أن نور السيد مستبعد حتى نهاية الموسم .

وأكد أنه حصل على تفويض من مجلس الإدارة للتعاقد مع مدير فني جديد في ظل وجود 3 مرشحين وأنه سيتم الإعلان عن المدير الفني خلال ال72 المقبلة ويتم التفاوض حاليا مع الثلاثة مرشحين ومن ضمنهم حسام حسن.