حسام حسن بينهم.. مصيلحي: 3 مرشحين لتدريب الاتحاد.. فيديو

وأضاف مصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج" الماتش"، المذاع على قناة "دوت الخليج"، أن المدير الفني طلب أكثر من مرة الرحيل عن الفريق وكان يتم إثناؤه عن الرحيل، حتى تقدم اليوم باعتذار رسمي، وكان مصرا على الرحيل.
وأكد أنه حصل على تفويض من مجلس الإدارة للتعاقد مع مدير فني جديد في ظل وجود 3 مرشحين وأنه سيتم الإعلان عن المدير الفني خلال ال72 المقبلة ويتم التفاوض حاليا مع الثلاثة مرشحين ومن ضمنهم حسام حسن.
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