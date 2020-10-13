الرياضة

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع محمد إبراهيم لهذا السبب.. فيديو

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قال تامر النحاس وكيل اللاعبين، إن النادي الأهلي أبدى رغبة قوية في ضم محمد إبراهيم ودخل بيراميدز في المفاوضات ولكن اللاعب اختار الأهلي وحسم قراره وأبدى رغبة في الانتقال للأهلي.
وأوضح النحاس خلال مداخلة مع الإعلامي "هاني حتحوت"، ببرنامج" الماتش"، على قناة "دوت الخليج"، أن الأهلي حدث به تغيير في القيادة الفنية وتولى الجنوب أفريقي موسيماني المسئولية وهو ما عطل التفاوض وأبلغ الأهلي اللاعب بشياكة لعدم اتمام التعاقد في ظل ظروف جديدة بالاعتماد على بعض الشباب وعودة صالح جمعة للحسابات الفنية.

وأضاف النحاس أن الأمر لا يعدو كونه رؤية فنية من الجهاز الفني الجديد الذي كان يحتاج وقتا لدراسة الأمور ووجد الأهلي أنه من الأفضل أن يبتعد عن الصفقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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