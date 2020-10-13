لماذا تم إخلاء نادي الزمالك من الأعضاء أمس؟.. مرتضى منصور يجيب

وقال مرتضى منصور، في تصريحات هاتفية لفضائية "الزمالك"،:" الدولة تلزم الأندية بالإغلاق في الساعة العاشرة مساء في الشتاء، وكنت أمد الفترة كل يوم إلى 12 منتصف الليل أو الواحدة صباحا".
وأضاف: "هناك مناوشات تحدث بين الأعضاء بداية من الساعة العاشرة؛ لذلك اتخذت قرارا بإغلاق النادي في تمام الساعة العاشرة مساء، لحين التزامهم".
وتابع: " لم ولن أذهب لوزير الشباب والرياضة كما تردد؛ لأن الموضوع منتهي، كل المواقع التي نشرت خبر تواجدي في مبنى الوزارة كاذبة، ويوم الأحد سيصدر حكم القضاء في الدعوى التي أقمتها ضد اللجنة الأولمبية".
وفي سياق آخر ناشد مرتضي منصور الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل من أجل إنقاذ الفساد الرياضي في الدولة المصرية من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.
وأتم :" الرئيس السيسي هو قدوة مرتضي منصور في الإنجازات".
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