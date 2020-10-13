ويظهر أبوجبل خلال المباراة التى جمعت بين الزمالك وحرس الحدود بالأمس على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم, وانتهت بفوز القلعة البيضاء على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.
وعلق أبو جبل علي الصور: "إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد .. ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد".
ثم اضاف :" وهو وعد من الله ( لئن شكرتم لأزيدنكم )".
وحقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء يوم امس الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليقبل بهذه النتيجة الفارس الأبيض.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 68 ، جمعها من 33 مباراة، وأحرز لاعبوه 47 هدفًا وتلقت شباكه 26، وسيُخم 3 نقاط من الأبيض فى نهاية الموسم لعدم حضوره مباراة الأهلى فى الدور الأول، فيما هبط رسميًا حرس الحدود للقسم الثانى، بعد أن أصبح فى المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة جمعها من 33 مباراة وأحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 40.
وتأكد بشكل رسمي هبوط حرس الحدود إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل، ليكتمل عقد الهبوط بتواجده إلى جانب نادي مصر وطنطا.
وجاء هبوط الحدود بعد الخسارة التي مُني بها أمام الزمالك مساء امس، بهدفين لهدف، في الجولة 33 وقبل الأخيرة من دوري We المصري.
وسبق لناديي طنطا ونادي مصر أن تأكد هبوطهما إلى الدرجة الثانية منذ عدة أسابيع، قبل أن يلحق بهما الفريق العسكري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برسالة مؤثرة.. أحدث ظهور لـ أبوجبل من مباراة حرس الحدود.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.