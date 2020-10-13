شيخ المدربين المصريين.. 5 عوامل لم تساعد طلعت يوسف للنجاح في الاتحاد السكندري

وفيما يلي نرصد لكم في التقرير التالي أبرز عوامل تراجع الاتحاد السكندري رغم الخبرة الفنية والتكتكية لشيخ المدربين المصريين طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري:
إصابة العديد من اللاعبين عقب استئناف النشاط الرياضي
وأصبح غياب أبرز اللاعبين أحد أهم عناصر تراجع الفريق الأول خلال خوض المباريات الماضية نظرا لغياب بعض العناصر الأساسية عن الفريق والتي كان يعتمد عليها طلعت يوسف بصفة أساسية .
إيقاف ورحيل بعض اللاعبين
إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا
وتسبب هذا الأمر في في التأثير على الحالة النفسية لكافة اللاعبين خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا وتراجع حالتهم الفنية .
جماهير الاتحاد السكندري تهاجم الجهاز الفني واللاعبين
تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف لهجوم حاد من قبل بعض جماهير زعيم الثغر بسبب تراجع نتائج الفريق في بعض المباريات دون تحقيق الفوز المتتالي والتي أثرت بشكل كبير على أداء اللاعبين خلال خوض المباريات .
إجهاد اللاعبين بسبب المباريات المتتالية
تأثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بخوض المباريات المتتالية دون الحصول على بعض الراحة الفنية نظرا لضيق الوقت عقب استئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا
وتعرض بعض لاعبي زعيم الثغر للإجهاد والإصابات التي لم تمكنهم من استنئاف كافة المباريات ليصبح طلعت يوسف في مآزق استمرار غياب بعض العناصر الأساسية .
وعلى الرغم من عدم إقتناع طلعت يوسف بإستناف النشاط الرياضي من جديد عقب جائحة فيروس كورونا إلا أنه تمكن من تحقيق بعض النجاحات مع الاتحاد السكندري والنهوض بالفريق الأول رغم قلة الإمكانيات التي لم تساعده في ذلك الوقت .
وقدم مجلس إدارة النادى الشكر لـ طلعت يوسف على مجهوداته منذ توليه القيادة الفنية للفريق و التي بذل فيها أقصى جهد بوصفه أحد أبناء النادى المخلصين ، متمنين له كل التوفيق في خطواته القادمة.
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