محمد إبراهيم يتصدر تويتر بعد فشل انتقاله للأهلي

تصدر اللاعب محمد ابراهيم نجم وسط نادي مصر المقاصة "تريند" موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد فشل انتقاله للنادي الأهلي.

حيث فشلت إتمام المفاوضات بين اللاعب محمد إبراهيم وبين النادي الأهلي بعدما صرح تامر النحاس وكيل اللاعبين خلال مداخلة مع الإعلامي "هاني حتحوت"، ببرنامج" الماتش"، على قناة "دوت الخليج"، بأن الأهلي حدث به تغييرا في القيادة الفنية وتولى الجنوب أفريقي موسيماني المسئولية وهو ما عطل التفاوض وأبلغ الأهلي اللاعب بشياكة لعدم إتمام التعاقد في ظل ظروف جديدة بالاعتماد على بعض الشباب وعودة صالح جمعة للحسابات الفنية.

وأضاف النحاس أن الأمر لا يعدو كونه رؤية فنية من الجهاز الفني الجديد الذي كان يحتاج إلى وقت لدراسة الأمور ووجد الأهلي أنه من الأفضل أن يبتعد عن الصفقة.

وقالت المصادر إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يرى أن محمد إبراهيم لا يفرق كثيرًا عن ناصر ماهر وعمار حمدي وبالتالي ليس هناك حاجة فنية لضمه.

وكانت إدارة الأهلي قد توصلت لاتفاق نهائي مع المقاصة لضم اللاعب اليوم ولكن وجهة نظر موسيماني أنهت الأمور.

وعلى جانب آخر استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على اصطحاب محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في رحلة المغرب المقرر لها الثالثة من عصر اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

وتعرض محمود عبد المنعم كهربا للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بيراميدز وخرج بعد مرور10 دقائق وحل بدلا منه السنغالي اليو بادجي، وأكد الجهاز الطبي أن الفحص المبدئي للاعب كشف عن شكواه من آلام في العضلة الخلفية، وأجرى كهربا أشعة وفحص طبي شامل عقب المباراة في أحد المستشفيات الخاصة أثبتت وجود شد خفيف في العضلة الخلفية.

وحسب مصادر خاصة فإن كهربا يحتاج إلى بضعة أيام قليلة قبل العودة للتدريبات الجماعية حسب نسبة تفاعل العضلة مع البرنامج العلاجي المكثف الذي سيخضع له، وقالت المصادر إن هناك 3 جلسات علاجية سيخضع لها اللاعب بشكل يومي على أمل ليكون متواجدًا على دكة البدلاء خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أو يكون لائقًا بشكل كامل لمواجهة الإياب التي ستقام بعدها بأسبوع في القاهرة.