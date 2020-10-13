سبب غريب وراء رفض الهلال السعودي التعاقد مع عمر السومة

أكد الناقد الرياضي أحمد الحربي، أن سببا غريبا وراء رفض مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، التعاقد مع الدولي السوري عمر السومة نجم أهلي جدة.

وكان السومة قد هدد ناديه من جديد بالرحيل مع فرض شروط جديدة من أجل استمراره مع الفريق، حيث اشترط على إدارة الأهلي، كتابة عقد جديد له، يكون راتبه الشهري، نحو مليون ونصف ريال سعودي، وإلا سيغادر في أقرب فرصة، حسب التقارير.

وارتبط اسم السومة، بالانتقال إلى الهلال، بل أكد البعض، توصل اللاعب إلى اتفاق لارتداء قميص الزعيم، سواء في الصيف الحالي، أو عند نهاية عقده مع الأهلي، في يونيو 2021.