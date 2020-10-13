حارس البرتغال يصاب بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الجمعة عن إصابة حارس منتخبه الوطني أنتوني لوبيش بفيروس كورونا المستجد، ما اضطره لمغادرة معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية الأحد.



وقال الاتحاد في بيان إن "نتيجة الدولي البرتغالي أنتوني لوبيش بفحص كوفيد-19 مساء الخميس جاءت إيجابية، وقد أعفي من مهماته مع المنتخب الوطني".

وبات لوبيش حارس ليون الفرنسي ثاني لاعب يصاب بالفيروس في صفوف بطل أوروبا خلال الاستراحة الدولية الحالية، بعد مدافع ليل الفرنسي جوزيه فونتي الذي غادر المنتخب عشية اللقاء الودي مع إسبانيا (صفر-صفر) الأربعاء في لشبونة.

وسيخضع زملاء لوبيش وأعضاء الجهاز الفني للبرتغال لجولة جديدة من فحوصات الكشف عن كوفيد-19 الجمعة، قبل الحصة التدريبية المقررة بعد الظهر، وفق البيان نفسه.

وأفاد متحدث باسم الاتحاد البرتغالي وكالة فرانس برس بأنه تم إرجاء سفر المنتخب إلى باريس حتى يوم السبت.

وتلتقي البرتغال مع فرنسا الأحد على ملعب "ستاد دو فرانس"، في إعادة لنهائي كأس أوروبا 2016، قبل أن تستضيف السويد الأربعاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة من المستوى الأول من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وكالات