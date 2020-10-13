رونالدو يواصل كتابة التاريخ

نجح كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، البالغ 35 عاما في تحقيق رقم مميز خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام إسبانيا، الأربعاء، ضمن تحضيرات ما قبل بطولة دوري الأمم الأوروبية.



واكتفت البرتغال بالتعادل على أرضها مع إسبانيا دون أهداف، إلا أن صاروخ ماديرا، الذي شارك أساسيا في المباراة، كاد أن يتقدم بهدف لبطل أوروبا، عندما أطلق تسديدة قوية، لكنها ارتدت من العارضة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" للإحصائيات، فإن النجم البرتغالي أكمل بمشاركته في هذه المواجهة 300 مباراة مع الفرق والمنتخب البرتغالي، منذ أن أتم عامه الثلاثين.



وأشارت الشبكة إلى أن رونالدو، نجح خلال هذه المباريات في تسجيل 279 هدفا.

المصدر: وكالات