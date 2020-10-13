رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة انضمام عصام الحضري للفريق

وقال اللواء أشرف نصار عبر تصريحات إذاعية على برنامج "ملعب شوبير": "الحضري إضافة لأي مكان، في انتظار عقد جلسة مع مرازيق المدير الفني للفريق لوضع الخطوط العريضة حول المرحلة المقبلة".
وعن تغيير الجهاز الفني قال: "غير صحيح بالمرة، فـ مرازيق حقق إنجازات عظيمة مع الفريق حيث نجح بالصعود بالنادي من القسم الثالث إلى القسم الثاني ثم الصعود للدوري الممتاز".
واختتم: "سنعقد جلسة مع الجهاز الفني لمعرفة الإيجابيات والسلبيات خلال الفترة السابقة لتجاوزها خلال الفترة القادمة في الدوري الممتاز من أجل الاستمرار على تحقيق النجاحات بالفريق".
ونجح البنك الأهلي، في خطف بطاقة التأهل إلى الدوري المصري الممتاز بعد التعادل مع بترول أسيوط في مباراة الجولة الأخيرة لمجموعة الصعيد، ليتأهل الفريق بالمواجهات المباشرة مع بني سويف.
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