ألمانيا تسعى لتعميق جراح سويسرا بـ دوري الأمم الأوروبية.. الليلة

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره السويسري اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات دور المجموعات بدوري الأمم الأرووبية.

ويسعى منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يواكيم لوف لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لمواصلة مطاردة إسبانيا على صدارة المجموعة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المستوى المقبل.

كان منتخب ألمانيا حقق فوزا صعبا على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما خسر منتخب سويسرا أمام إسبانيا بهدف دون رد.

في المقابل يطمح منتخب سويسرا في مدواة جراحه بانتزاع فوزا ثمينا في الماكينات الألمانية في لقاء اليوم، للحفاظ على حظوظه الضعيفة في الصعود.

ولم يتذوق منتخب سويسرا طعم الفوز في النسخة الحالية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث تعادل مع منتخب ألمانيا في مباراة الذهاب، بينما هزم من أوكرانيا وإسبانيا.

وتراجع الاتحاد الألماني، أمس الإثنين، عن إقامة مباراة ألمانيا ضد سويسرا بحضور 300 مشجعا، رغم الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، نتيجة ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ويحل منتخب ألمانيا ثانيا بـ 5 نقاط، ومنتخب أوكرانيا ثالثا بـ 3 نقاط، بينما يتذيل منخب سويسرا جدول الترتيب بدون نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من دوري الأمم الأوروبية، منتخب إسبانيا مع أوكرانيا في تمام التاسعة إلا ربع مساء.

يذكر أن منتخب البرتغال هو حامل النسخة الماضية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما نجح في الفوز على هولندا بهدف دون رد، في المباراة النهائية.