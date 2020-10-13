أخبار الرياضة.. سر تراجع الأهلي عن التعاقد مع محمد إبراهيم.. بيراميدز يضم محمود وادي.. ومنع ظهور مجدي عبد الغني على شاشة تن

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

نجح مسئولو بيراميدز، فى التعاقد مع الفلسطينى محمود وادى، مهاجم المصري، عقب إنهاء كل الإجراءات مع النادى البورسعيدي، فى إطار خطة مجلس إدارة النادى السماوى فى تدعيم هجوم الفريق بلاعبين سوبر.

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أسباب إغلاق مقر النادي في وقت مبكر، مساء أمس، الاثنين.

منع ظهور مجدي عبد الغني.. بيان مهم من قناة TeN ردا على شكوى النادي الأهلي

أصدرت قناة "تن"، بيانا؛ ردا على شكوى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ضد أحد البرامج الرياضية؛ لتجاوزها في حقوق القلعة الحمراء، والمسئولين بها.

أكد أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أحقية الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود في الحصول على ضربة جزاء ضد محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك، بسبب ضربه لمهاجم الفريق العسكري.

أكد الجهاز الفني بالأهلي، أن محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق لكرة القدم بمصر المقاصة، خارج حسابات القلعة الحمراء.

كشفت مصادر خاصة عن السبب الحقيقي وراء تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.

أكد إسلام المؤدب، رئيس تحرير مجلة الرياضية التونسية، أن فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اختلط بشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وعلى أساسه قرر اللاعب دخول الحجر الصحي.



قال محمد بركات، مدير منتخب مصر، إن المنتخب سيسافر إلى توجو في طائرة خاصة؛ لخوض المباراة مع منتخبها، والمقرر لها منتصف نوفمبر المقبل.