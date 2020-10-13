ميدو يطلق حملة جديدة لدعم الفارس الأبيض.. #الزمالك_أولًا يتصدر تريند تويتر

أطلق أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، اليوم الإثنين، حملة جديدة لدعم الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة فى مواجهة الأزمات المكررة التي يقابلها مع اقتراب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #الزمالك_أولًا، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.