بمشاركة أبناء الشرقية.. الشباب والرياضة تطلق ثاني لقاءات حملة تصدوا معنا

تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، غدا الأربعاء في الخامسة مساء، ثاني لقاءات الحملة القومية للتوعية بأهمية الأمن القومي المصري والإفريقي تحت شعار «تصدوا معنا»،بمشاركة شباب مراكز الشباب والكيانات الشبابية بمحافظة الشرقية ،عبر الفيديو كونفرانس.

يتحاور مع الشباب اللواء أركان حرب محمد الغباري المدير الأسبق لكلية الدفاع الوطني والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.

يأتي ذلك في إطار احتفالات الدولة المصرية بأعياد انتصارات اكتوبر وإستغلال طاقات الشباب بشكل ايجابي ومفيد لهم وللوطن واحياء نموذج القدوة لدى الشباب من خلال القاء الضوء على ابطال حرب أكتوبر العظماء.

تدور محاور هذه الحملة حول إبراز التحديات من أهمها ،أهمية العمق الافريقي للامن القومى المصرى، الربط بين الامن القومى المصرى والافريقي، ابعاد ومستويات الامن القومى بمشاركة نخبة من الخبراء العسكريين بأكاديمية ناصر العسكرية.

جدير بالذكر سيتم تطبيق خاصية البث المباشر علي المنصات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة للمشاركة في اللقاء الحواري.