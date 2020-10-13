لمطالبه المادية.. أزمة جديدة بين الزمالك وفرجاني ساسي تهدد استمراره مع ناديه

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن أزمة جديدة بين فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك وإدارة النادي بسبب اتخاذ اللاعب قرارا بالرحيل عن صفوف الفريق الأبيض نهاية الموسم الحالي.

ويرفض اللاعب الدولي التونسي العودة للصفوف الفريق الأبيض لخوض مباراتي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري إفريقيا الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلى نشوب أزمة خلال الأيام الماضية بين فرجاني ساسي ورئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور بسبب تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض وطالب اللاعب بالحصول على مليون دولار سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض من إدارة النادي الأبيض، مما تسبب في استياء وغضب فرجاني ساسي من مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان اللاعب توجه الأسبوع الماضي إلى تونس للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده ولم يخض أول مباراة ودية مع المنتخب تونسي.

كما تأكد غياب ساسي عن مواجهة منتخب بلاده الثانية، امام منتخب نيجيريا بداعي أنه قام بعزل نفسه لمخالطته مصابا بكورونا، حسب التقارير التونسية، ورئيس الزمالك مرتضي منصور نفسه.