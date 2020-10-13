استعدادا لمواجهة الزمالك.. الرجاء المغربي يكثف جهوده لاستعادة أسلحته الفتاكة

يكثف الجهاز الطبي لنادي الرجاء المغربي جهوده، من أجل استعادة لاعبين بارزين في صفوف الفريق، قبل موقعة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم 17 أكتوبر من الشهر الحالي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم 18 أكتوبر على نفس الملعب ايضا.

وذكرت صحيفة " لو 360 " سبورت المغربية، أن الجهاز الطبي للرجاء يعمل حاليا من أجل استعادة بعض اللاعبين البارزين الذين غابوا عن المباريات الاخيرة بالدوري بسبب الإصابة، وهم عبد الرحيم شاكير وعبد الجليل اجبيرة وعمر بوطيب والليبي سند الورفيلي".

يذكر أن الرجاء توج بلقب الدوري المغربي أول أمس، الأحد، بلقب الدوري المغربي للمرة الـ 12 في تاريخه، بعد صراع مع الوداد على اللحظات الاخيرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب، اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء.

كان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا.

وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".