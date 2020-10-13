يكثف الجهاز الطبي لنادي الرجاء المغربي جهوده، من أجل استعادة لاعبين بارزين في صفوف الفريق، قبل موقعة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وذكرت صحيفة " لو 360 " سبورت المغربية، أن الجهاز الطبي للرجاء يعمل حاليا من أجل استعادة بعض اللاعبين البارزين الذين غابوا عن المباريات الاخيرة بالدوري بسبب الإصابة، وهم عبد الرحيم شاكير وعبد الجليل اجبيرة وعمر بوطيب والليبي سند الورفيلي".
يذكر أن الرجاء توج بلقب الدوري المغربي أول أمس، الأحد، بلقب الدوري المغربي للمرة الـ 12 في تاريخه، بعد صراع مع الوداد على اللحظات الاخيرة.
ومن المقرر أن تغادر بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب، اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء.
كان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا.
وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادا لمواجهة الزمالك.. الرجاء المغربي يكثف جهوده لاستعادة أسلحته الفتاكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.