دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تواجه أوكرانيا من أجل الحفاظ على الصدارة

ويحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، حيث استطاع تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة وحيدة كانت أمام منتخب ألمانيا .
ويسعى لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا إلى تكرار الفوز علي منتخب أوكرانيا مثلما فاز عليه برباعية نظيفة في جولة الذهاب في إسبانيا، ولكن هذه المرة قد تبدو المباراة صعبة نظرًا لموقف أوكرانيا في المجموعة، ويتسلح الماتادور الإسباني بالروح المعنوية العالية عقب الفوز على سويسرا في الجولة السابقة بهدف نظيف.
بينما يعاني منتخب أوكرانيا من تذبذب في المستوى، حيث فشل في الفوز في آخر ثلاثة مباريات آخرهم كانت أمام الماكينات الألمانية في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف.
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