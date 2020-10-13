دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تواجه أوكرانيا من أجل الحفاظ على الصدارة

مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي في أوكرانيا ، في إطار الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

يحل منتخب إسبانيا ضيفًا على نظيره منتخب أوكرانيا مساء اليوم، على ملعب

ويحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، حيث استطاع تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة وحيدة كانت أمام منتخب ألمانيا .

ويسعى لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا إلى تكرار الفوز علي منتخب أوكرانيا مثلما فاز عليه برباعية نظيفة في جولة الذهاب في إسبانيا، ولكن هذه المرة قد تبدو المباراة صعبة نظرًا لموقف أوكرانيا في المجموعة، ويتسلح الماتادور الإسباني بالروح المعنوية العالية عقب الفوز على سويسرا في الجولة السابقة بهدف نظيف.

