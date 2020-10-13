جيانا وكيشو وسمر يخطفون الأضواء في حفل افتتاح أولمبياد الطفل المصري.. صور

خطف الثلاثى الأوليمبى جيانا فاروق بطلة الكاراتية العالمية ومحمد إبراهيم كيشو بطل العالم فى المصارعة وسمر حمزة بطلة مصر فى المصارعة ، الأضواء في حفل افتتاح اولمبياد الطفل.

جاء ذلك بعدما تم اختيارهم من قبل اللجنة المنظمة للمشاركة فى الحفل.

حيث تم اختيار جيانا فاروق بطلة الكاراتية العالمية ، لإلقاء الكلمة الافتتاحية لحفل الإفتتاح، بينما تم اختيار كيشو لحمل علم أولمبياد الطفل فى مراسم الافتتاح، وسمر حمزة هى من قامت برفع الشعلة الخاصة بالاولمبياد، ويرعى الثلاثي الأوليمبي البنك الأهلي المصري والروابط الرياضية المسوق الحصري للاعبين الثلاثة.

وشارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولى، في الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين أوليمبياد الطفل المصري ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي الذي تنظمه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وسط منافسة كبيرة بين الطلائع فى كافة محافظات الجمهورية على مدار الفترة الماضية.

حضر الافتتاح مساعدي ومعاوني الوزير ، ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وشهد الافتتاح عروض فنية ورياضية وطابور عرض للفرق المشاركة بمشاركة طلائع مراكز شباب سموحة والشلالات وكفر طهرمس وميت عقبة والجيزة والمشابك وحركة عاصم بورفؤاد والانفوشي ، بجانب فقرة فنية للفنان هشام عباس يقدم خلالها اغاني فرحة ومصر بتسلم عليكوا والطريق الصح ، بالإضافة لرفع العلم الأوليمبي وقسم اللاعب والمدرب وإيقاد الشعلة وأغنية خاصة بالبطولة .