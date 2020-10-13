قبل موقعة السبت.. صحيفة مغربية تكشف عن سلاح مدرب الوداد للتغلب على الأهلي

كشف صحيفة " المنتخب المغربية" عن سلاح الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، للفوز على الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم السبت المقبل، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم الأحد على نفس الملعب ايضا.

وذكرت الصحيفة المغربية، أن ميجيل جاموندي يركز على الجانب الذهني لـ اللاعبين من أجل التغلب على الأهلي في مباراة السبت.

وأضافت الصحيفة، أن لاعبى الوداد يمرون بحالة نفسية سيئة، بعد خسارة لقب الدوري المغربي مؤخرا والاكتفاء بالمركز الثاني.