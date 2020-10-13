من بينهم يحيى جبران.. 3 لاعبين بـ الوداد يهددون حلم الأهلي بالتتويج بـ الأميرة السمراء

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي مساء السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي للسفر عصر اليوم إلى رحلة المغرب بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كما يصطحب جناح الفريق محمود عبد المنعم الشهير بـ كهربا على أمل اللحاق والمشاركة بالمباراة.

ويسلط " دوت الخليج" الضوء على أبرز لاعبي الوداد المغربي المتوقع أن يشكلوا خطورة على دفاعات النادي الأهلي من خلال السطور التالية:.

- إسماعيل الحداد

لعب صاحب ال 30 عاما مع نادي الوداد منذ إنضمامه إلى الفريق قادمًا من حسنية أغادير، مايقرب من 184 مباراة حيث إستطاع تسجيل 35 هدفا وصنع 38 هدفا.

شارك في البطولة المغربية بواقع 128 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 28 هدفا ، بينما بطولة دوري أبطال إفريقيا شارك في 56 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 10 أهداف.

- يحيى جبران

أحد أبرز اللاعبين في صفوف الوداد البيضاوي المغربي في الوقت الحالي حيث يتم الإعتماد عليه بشكل أساسي في كل البطولات التي شارك بها الفريق ويعد أحد أغلى لاعبي الفريق قيمة تسويقية والتي تبلغ 750 ألف دولار.

ولعب صاحب الــ 29 عاما مع نادي الوداد منذ إنضمامه إلى الفريق قادمًا من الفجيرة الإماراتي، مايقرب من 146 مباراة حيث إستطاع تسجيل 13 هدفا وصنع 5 أهداف .

وشارك في البطولة المغربية بواقع 127 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 2 هدف ، بينما بطولة دوري أبطال إفريقيا شارك في 12 مباراة وسجل هدف وحيد وصنع مثله.

- بديع اووك

أحد أهم لاعبي الفريق المغربي ، ولعب صاحب الــ 25 عامًا مع نادي الوداد منذ إنضمامه إلى الفريق قادمًا من حسنية أغادير، حوالي 162 مباراة حيث سجل 26 هدفا وقام بصناعة 29 هدفا.