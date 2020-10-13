بسبب موسيماني .. صن داونز يرفض انتقال سيرينو إلى النادي الأهلي

أكد تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي صن داونز ، رفض فكرة رحيل نجمه الأوروجوياني جاستين سيرنيو إلى النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع جاستين سيرنيو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة " soccer laduma" الجنوب أفريقية، أن مجلس إدارة نادي صن داونز لن يسمح برحيل سيرينو إلى الأهلي".

وأضافت الصجيفة، أن سبب رفض إدارة صن دوانز لرحيل صن سيرنيو، هي الصدمة التي يشعرون بها من تخلي موسيماني عن الفريق من أجل تدريب الأهلي، رغم تجديد عقده لمدة 4 سنوات، قبل 5 أشهر تقريبا.

وتابعت الصحيفة، أن المؤشرات تشير إلى بقاء اللاعب مع صن داونز، ولكن كل شئ ممكن في كرة القدم، خاصة أن الأندية المصرية تدفع مبالغ كبيرة من أجل التعاقد مع لاعبين.

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن مطلع الشهر الحالي تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.

ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.