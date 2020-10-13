بسبب موسيماني .. صن داونز يرفض انتقال سيرينو إلى النادي الأهلي

وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع جاستين سيرنيو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وذكرت صحيفة " soccer laduma" الجنوب أفريقية، أن مجلس إدارة نادي صن داونز لن يسمح برحيل سيرينو إلى الأهلي".
وأضافت الصجيفة، أن سبب رفض إدارة صن دوانز لرحيل صن سيرنيو، هي الصدمة التي يشعرون بها من تخلي موسيماني عن الفريق من أجل تدريب الأهلي، رغم تجديد عقده لمدة 4 سنوات، قبل 5 أشهر تقريبا.
وتابعت الصحيفة، أن المؤشرات تشير إلى بقاء اللاعب مع صن داونز، ولكن كل شئ ممكن في كرة القدم، خاصة أن الأندية المصرية تدفع مبالغ كبيرة من أجل التعاقد مع لاعبين.
يذكر أن النادي الأهلي، أعلن مطلع الشهر الحالي تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.
ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.
كان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.
كما توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.
واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي ، وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.
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