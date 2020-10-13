العمر مجرد رقم.. تايسون يتحدى الجميع ويعود للتدريبات في حلبة الملاكمة

العمر مجرد رقم ، شعار اتخده بطل الملاكمة الشهير مايك تايسون عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي عبر إنستجرام وهو يخوض التدريبات البدنية القوية في صالة الجيم.

وظهر مايك تايسون صاحب الـ 54 عاما بشكل لائق في فورمه عالية من العضلات البارزة في منطقة البطن ليعلن عودته مرة أخرى للتدريبات داخل حلبة المصارعة.

وقال تايسون في تصريحات عبر صحيفة ماركا الإسبانية : " أدركت أن تناول اللفت والخضروات والتوت شئ مفيد بالنسبة لي، وبعدما أقلعت عن تناولها شعرت بتزايد القوة فى جسدى، أنا فقط آكل اللحوم الخالية من الدهون، وأشياء برية، وبدأت أشعر بأنني لائق جدا للمنافسات".

وتابع : " النظام الغذائى النباتى ساعدنى على الإقلاع عن المخدرات، وأتاح لى الفرصة لأعيش حياة صحية، فإننى كنت أتناول جميع المخدرات والكوكايين لدرجة أننى حينها كنت بالكاد أستطيع التنفس".

وأضاف : " ولكن رغم مساعدة هذا النظام الغذائى فى منحى حياة صحية إلا أننى توقفت عنه تماما منذ عام، عندما قررت العودة للمنافسات، لأننى أدركت أن تلك الخضروات بمثابة السم بالنسبة لى فإنها تجعلنى ضعيفا، وعندما أتناول اللحوم فقط أشعر بأننى قوى جسمانيا".

وكان تايسون الذى أعلن تعليق قفازاته في عام 2005، تم تشخيصه على أنه سمين إكلينيكيًا في عام 2009، بسبب أكله اللحوم وشرب الكحول بانتظام، وبعد عام تخلى عن اللحوم لصالح أسلوب حياة نباتي ليستعيد جسده الصحى من جديد.