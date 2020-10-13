موسيماني يلغي مران الأهلي والفريق يتوجه إلى المغرب بطائرة خاصة

قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلغاء المران الصباحي اليوم .

ومن المقرر أن يتجمع الفريق مباشرة في مطار القاهرة للسفر في الثالثة عصرًا علي متن طائرة خاصة الي المغرب .

وأستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي إصطحاب محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في رحلة المغرب المقرر لها الثالثة من عصر اليوم إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل .

وتعرض محمود عبد المنعم كهربا للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بيراميدز وخرج بعد مرور10 دقائق وحل يدبلًا له السنغالي اليو بادحي، وأكد الجهاز الطبي أن الفحص المبدئي للاعب كشف عن شكواه من آلام في العضلة الخلفية، وأجري كهربا أشعة وفحص طبي شامل عقب المباراة في إحدي المستشفيات الخاصة أثبتت وجود شد خفيف في العضلة الخلفية.

وحسب مصادر خاصة فأن كهربا يحتاج لبضعة أيام قليلة قبل العودة للتدريبات الجماعية حسب نسبة تفاعل العضلة مع البرنامج العلاجي المكثف الذي سيخضع له، وقالت المصادر ان هناك 3 جلسات علاجية سيخضع لها اللاعب بشكل يومي علي أمل أن يكون متواجدًا علي دكة البدلاء خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أو يكون لائقًا بشكل كامل لمواجهة الأياب التي ستقام بعدها بأسبوع في القاهرة.

وسيتواجد كهربا في قائمة الفريق التي ستغادر اليوم الي المغرب برئاسة محمود الخطيب بجانب محمد الشناوي حارس المرمي الذي بات جاهزًا تمامًا لقيادة الفريق الأحمر في المباراة بعد أن شارك في المران بصورة طبيعية لأول مرة صباح امس .

كما بات اليو بادجي جاهزًا للمباراة بشكل طبيعي علي أن يلحق علي معلول وجيرالدو بالبعثة الي المغرب بعد إنتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم.

كان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة صباح أمس باستاد التتش مع لاعبيه قبل أن يلغي المران بسبب الإجهاد ، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا قويًا لمحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ورفض منحهم راحة مثل باقي اللاعبين.

وتحدث موسيماني خلال المحاضرة عن مباراة بيراميدز والأخطاء التي وقع فيها اللاعبين بجانب بعض الأمور عن رحلة المغرب والبرنامج التدريبي، وطالب المدرب الجنوب أفريقي خلال المحاضرة بغلق كل الملفات عدا مواجهة الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

وأضاف أن تلك المباراة تساوي حجر الزاوية في البطولة فعبور بطل المغرب يعني قطع أكثر من ثلثي المسافة نحو إستعادة الأميرة السمراء .