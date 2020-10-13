ميدو: يجب التركيز فقط على دعم الزمالك قبل مباراتي نصف النهائي

دعا أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق ، جمهور نادي الزمالك ، ورموزه إلي ضبط الأعصاب والتركيز مع الفريق خلال الفترة القادمة .وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " أدعو جماهير #الزمالك العظيمة ونجومه القدامى ورموزه بعدم الحديث او التطرق الى اي مشاكل خارجيه قد تؤثر على تركيز اللاعبين في الفترة القادمة والتركيز فقط على دعم الفريق قبل مباراتي نصف النهائي وسأبدأ بنفسي بعدم الحديث عن اي مشاكل خارج كرة القدم والتركيز على دعم الفريق " .
ويلتقي نادي الزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن الرجاء توج بلقب الدوري المغربي أول أمس، الأحد، بلقب الدوري المغربي للمرة الـ 12 في تاريخه، بعد صراع مع الوداد على اللحظات الأخيرة.
كان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا.
وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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