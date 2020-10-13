ميدو: يجب التركيز فقط على دعم الزمالك قبل مباراتي نصف النهائي

دعا أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق ، جمهور نادي الزمالك ، ورموزه إلي ضبط الأعصاب والتركيز مع الفريق خلال الفترة القادمة .

وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " أدعو جماهير #الزمالك العظيمة ونجومه القدامى ورموزه بعدم الحديث او التطرق الى اي مشاكل خارجيه قد تؤثر على تركيز اللاعبين في الفترة القادمة والتركيز فقط على دعم الفريق قبل مباراتي نصف النهائي وسأبدأ بنفسي بعدم الحديث عن اي مشاكل خارج كرة القدم والتركيز على دعم الفريق " .

ويلتقي نادي الزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم 17 أكتوبر من الشهر الحالي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم 18 أكتوبر على نفس الملعب أيضا.

