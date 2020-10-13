تصفيات كأس العالم 2022.. موعد مباراة الأرجنتين ضد بوليفيا والقناة الناقلة

يحل منتخب الأرجنتين ضيفا ثقيلا على نظيره البوليفي اليوم، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة الأرجنيتن ضد بوليفيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأرجنتين ضد بوليفيا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق رؤوف خليف.

الأرجنتين ضد بوليفيا:

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، للسير بخطى ثابته نحو التأهل إلى مونديال قطر.

كان منتخب الأرجنتين حقق فوزا صعبا على الإكوادور في الجولة الأولى بنتيجة 1 - 0، بينما سقط منتخب بوليفي أمام البرازيل بخماسية نظيفة.

ويتسلح منتخب بوليفيا بعامل الأرض لمصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام التانجو، والحفاظ على كامل حظوظه في الصعود إلى المونديال.

عقدة ميسي:

ولم يسبق لـ ليونيل ميسي أن فاز على منتخب بوليفيا، حيث خاض، حيث خاض مواجهتين، الأولى انتهت بخسارة التانجو 6 - 1 في تصفيات كأس العالم 2010، والثانية انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1 في تصفيات مونديال 2021.

ترتيب الأرجنتين وبوليفيا:

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الرابع بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب بوليفيا في المركز العاشر والأخير بدون نقاط.

غياب الجماهير:

يذكر أن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

مباريات آخرى في تصفيات المونديال:

ويلتقي الليلة ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة تصفيات كأس العالم، الإكوادور مع أوروجواي، فنزويلا مع باراجواي، بيرو مع البرازيل، تشيلي مع كولومبيا.