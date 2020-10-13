مصدر مقرب من اللاعب: ساسي لن يشارك في مباراة الذهاب أمام الرجاء

أكد مصدر مقرب من اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك أنه سيغيب عن مباراة الذهاب أمام نادي الرجاء المغربي المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر في إطار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن فرجاني ساسي سيقوم بعمل مسحة طبية مساء اليوم للتأكد من سلبية فيروس كورونا ".

وتابع: من الصعب اللحاق بالبعثة في المغرب بسبب الإجراءات الصحية التي تتبع في تونس ومن المنتظر غيابه عن لقاء الذهاب ".

يذكر أن بعثة نادي الزمالك ستسافر بطائرة خاصة عصر اليوم للتوجه إلى المغرب إستعدادا لمباراة الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان نادي الزمالك قد أطاح بنادي حرس الحدود أمس من الدوري الممتاز بعدما استطاع هزيمته بنتيجة 2/1 في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.