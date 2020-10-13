شوبير: ناصر ماهر أفضل من عبد الله السعيد.. والزمالك استفاد من هدية الأهلي بالتعادل مع بيراميدز

وقال شوبير،في تصريحات له عبر برنامجه المذاع عبر إذاعة أون سبورت:"إن ناصر ماهر يتفوق على عبدالله السعيد وجميع صانعي ألعاب الدوري الممتاز خلال الدور الثاني".
وأضاف شوبير:" سموحة وبيراميدز والإسماعيلي يتنافسون للحصول على خدمات ناصر ماهر خلال الموسم المقبل، لكن اللاعب سيعود بنسبة كبيرة إلى النادي الأهلي".
وتابع:" محمد شريف " المعار إلى إنبي" سيعود ايضا خلال الموسم الجديد، ولم يحسم حتى الآن قرار عودة صلاح محسن".
وعن تفوق الأبيض عل حرس الحدود بنتيحة 2 - 1، أمس، الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري المصري،قال شوبير:"إن الزمالك استفاد من هدية الأهلي بالتعادل أمام بيراميدز".
وتابع شوبير:" المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري أصبحت محسومة، الأهلي في الصدارة ويليه الزمالك ثم بيراميدز والمقاولون رابعا".
يذكر أن بعثتي الأهلي والزمالك ستغادران إلى المغرب، اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء.
كان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا.
وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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