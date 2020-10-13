شوبير: ثلاثي الأهلي جاهز لمباراة الوداد.. ومشاركة كهربا مخاطرة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير جاهزية ثلاثي الأهلي لموقعة الوداد المغربي ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم 17 أكتوبر من الشهر الحالي، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم 18 أكتوبر على نفس الملعب ايضا.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه المذاع عبر إذاعة أون سبورت:" محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمود وحيد جاهزون لمباراة الوداد، ولا توجد أزمة بشأن مشاركتهم، بينما سيغيب رامي ربيعة بسبب الإصابة".

وتابع:" كهربا يعاني من شد قوي في العضلة الخلفية وليس تمزقا، واللاعب خضع لجلسات استشفائية بالثلج وحالته في تحسن، ولكن الدفع به أمام الوداد سيكون مخاطرة".