بالبورنس الأبيض.. شيما صابر برفقة زوجها

نشرت الإعلامية شيما صابر صور لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت شيما صابر في الصور برفقة زوجها رامي صبرى لاعب إنبي بالبورنس الابيض في احد الفنادق ، وعلقت قائلة : " صباح الخير مع حبيبي " .

وعقد مؤخرًا رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.

ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واحتفلت الإعلامية شيما صابر بفوز النادي الأهلي بطولة الدوري للمرة الـ42.