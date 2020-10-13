نصرعلاء نصر: تنظيم وقتي سر نجاحي.. وأتمنى حصولي على ميدالية أولمبية باريس 2024

قال اللاعب نصر علاء نصر، لاعب المصارعة الرومانية، وأصغر لاعب دولي مصري مسجل بالاتحاد الدولي للمصارعة، إنه يصر على تحقيق حلمه مهما قابله من صعوبات خصوصا هذا العام وانتشار فيروس كورونا واتباع الإجراءات الوقائية، مضيفا "أتمنى حصولى على ميدالية أولمبية بباريس 2024، وأتمنى دخول الكلية الحربية أو طب الأسنان".
وأضاف نصر علاء نصر، أنه يساعد والده على تحقيق حلمه وتوفير جو ملائم له للمذاكرة والتمرين، تنظيم الوقت والصلاة في أوقاتها هو سر تفوقه، "نفسي أحقق حلمي وأدخل الفرحة والسرور على أهلي"، مشيرا إلى أن والده مهندس ورغم أعماله لم يتأخر أو يلغي تمرين يوما ما، لأنه حريص دائما على مشاهدته في التمرين ورفع معنوياته دائما.
فيما حقق اللاعب نصر علاء المركز الأول في بطولة المشاريع القومية بالمركز الأولمبي بالمعادي، أمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ولعب عدة مباريات رائعة حتى وصل لنهائي البطولة وأبهر الجميع في هذه المباراة وحقق المركز الأول، فهو يسعى جاهدا ليكون الأول في أى بطولة سواء رسمية أو ودية.
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