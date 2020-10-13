مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الثلاثاء، الموافق 13 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات الدولية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020، على النحو التالي: مباريات دولية ودية المغرب × جمهوية الكونغو - 08:00 مساءً- الرياضية المغربية. نيجيريا × تونس - 08:30 مساءً- التليفزيون التونسي. المكسيك × الجزائر - 09:00 مساءً- التليفزيون الجزائري. دوري الأمم الأوروبية ألمانيا × سويسرا - 09:45 مساءً- بي إن سبورتس 3/1. أوكرانيا × إسبانيا- 09:45 مساءً- بي إن سبورتس 3/4. تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية بوليفيا × الأرجنتين - 10:00 مساءً- بي إن سبورتس 2. الإكوادور × أوروجواي - 11:00 مساءً - بي إن سبورتس 3. فنزويلا × باراجواي - 12:00 صباح الأربعاء - بي إن سبورتس 4. بيرو × البرازيل - 02:00 صباح الأربعاء - بي إن سبورتس 1. تشيلي× كولومبيا - 02:30 صباح الأربعاء - بي إن سبورتس 3.

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