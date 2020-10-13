الأهلي يصطحب شيف خاصًا لرحلة المغرب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اصطحاب الشيف محمد الدالي في رحلة الفريق إلى المغرب؛ لمواجهة الوداد في ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وقام الجهاز الفني بضم الدالي إلى بعثة الفريق؛ لإعداد الوجبات وفقا للبرنامج الغذائي الذي يسير عليه اللاعبون، خاصة في المباريات الخارجية. ومن المقرر أن تطير البعثة إلى المغرب بطائرة خاصة لخوض مواجهة الوداد المقرر أن تقام مساء السبت. وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق القائمة المسافرة للمغرب وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.

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