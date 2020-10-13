كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن المجلس الابيض استقر على بيع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة وصول عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.
وذلك في حالة رفضه تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء بعد انتهاء مباريات دوري أبطال أفريقيا.
وأكد المصدر عن استقرار مسؤولي القلعة البيضاء على بيع اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة حال عدم تجديد عقده من أجل الاستفادة منه وكي لا يرحل عن النادي مجانا بنهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
ويتواجد اللاعب التونسي حاليا في تونس بعدما أعلن عن عزل نفسه بعد مخالطة حالة مصابة بكورونا .
ويغيب ساسي عن الفريق الأبيض في 6 مباريات محلية بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد واقعة طرده في مباراة المصري في الدوري.
وتحوم الشكوك حول لحاقه بلقاء الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة.. الزمالك يستقر على بيع ساسي بعد دوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.