مفاجأة.. الزمالك يستقر على بيع ساسي بعد دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن المجلس الابيض استقر على بيع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة وصول عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.

وذلك في حالة رفضه تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء بعد انتهاء مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر عن استقرار مسؤولي القلعة البيضاء على بيع اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة حال عدم تجديد عقده من أجل الاستفادة منه وكي لا يرحل عن النادي مجانا بنهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويتواجد اللاعب التونسي حاليا في تونس بعدما أعلن عن عزل نفسه بعد مخالطة حالة مصابة بكورونا .

ويغيب ساسي عن الفريق الأبيض في 6 مباريات محلية بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد واقعة طرده في مباراة المصري في الدوري.

وتحوم الشكوك حول لحاقه بلقاء الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.