تقرير تونسي: الزمالك يشارك في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.. وكاف يعفي الأهلي

أفاد تقرير تونسي، بأن نادي الزمالك سيشارك في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، حال التأهل.

ويحتاج الزمالك للفوز على الإسماعيلي في الجولة الاخيرة من مسابقة الدوري لحسم التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، بينما سيتأهل بيراميدز حال فوزه على طلائع الجيش مع تعثر الزمالك أمام الإسماعيلي سواء بالتعادل أو الهزيمة.

وذكر موقع " فوت 24 التونسي" أن فرق الأهلي والوداد والرجاء ومازيمبي الكونغولي لن تشارك في الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وجاءت تصنيفات الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل كالتالي:

التصنيف الأول: الوداد - الترجي - الأهلي - مازيمبي - الزمالك " حال التأهل" - صن داونز - الرجاء - حوريا - فيتا كلوب أول أغسطس - الهلال- إنيمبا - الصفاقسي - بيراميدز " حال التأهل" - بيترو لوندا - سيمبا - جور ماهيا.

التصنيف الثاني : بلاتينيوم - نكانا - المولودية - أهلي طرابلس " حال التأهل" - آشانتي كوتوكو - المريخ- جمعية أوتوهو- كايزر تشيفز 0 بلوزداد - حراس الغاب - بلاتو يونايتد - أشانتي سويجري - Rc أبيدجان - كوستا دي سول - فابيرز الاوغندي - الملعب المالي - الجيش الرواندي.