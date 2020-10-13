محمود عبد العزيز يعتذر عن عدم السفر مع بعثة الزمالك إلى المغرب

أخطر محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجهاز الفني للفريق باعتذاره عن عدم السفر مع بعثة الفريق التي ستتوجه للمغرب عصر اليوم استعدادا لخوض لقاء الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وياتي قرار اللاعب بالاعتذار عن عدم السفر مع بعثة الزمالك من أجل إستغلال هذا الوقت فى تجهيز نفسه للعودة سريعا للملاعب.

وكان اللاعب خضع لعملية رباط صليبي فى ألمانيا ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للعودة سريعا للملاعب من أجل المشاركة مع الفريق بالموسم المقبل.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأبيض إلى المغرب في الرابعة عصر اليوم ، استعدادا للقاء الرجاء المرتقب المقرر له الأحد القادم باستاد محمد الخامس.