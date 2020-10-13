محمود عبد العزيز يعتذر عن عدم السفر مع بعثة الزمالك إلى المغرب

أخطر محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجهاز الفني للفريق باعتذاره عن عدم السفر مع بعثة الفريق التي ستتوجه للمغرب عصر اليوم استعدادا لخوض لقاء الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وياتي قرار اللاعب بالاعتذار عن عدم السفر مع بعثة الزمالك من أجل إستغلال هذا الوقت فى تجهيز نفسه للعودة سريعا للملاعب.
وكان اللاعب خضع لعملية رباط صليبي فى ألمانيا ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للعودة سريعا للملاعب من أجل المشاركة مع الفريق بالموسم المقبل.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأبيض إلى المغرب في الرابعة عصر اليوم ، استعدادا للقاء الرجاء المرتقب المقرر له الأحد القادم باستاد محمد الخامس.
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