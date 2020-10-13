بسبب ناصر ماهر.. موسيماني وراء تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك متغيرات حدثت في صفقة محمد إبراهيم لاعب وسط فريق مصر المقاصة الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام رسميًا للنادي الأهلي.

وقال عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "إن الأهلي أبلغ المقاصة عن تراجعه في صفقة محمد إبراهيم، وكرة القدم توجد فيها متغيرات ولا يوجد ثوابت مطلقا، كل لحظة يكون هناك جديد".

وأضاف: "رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي كان يتابع محمد إبراهيم، ولكن مع تعيين بيتسو موسيماني صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في ملف الصفقات، فضل عدم التعاقد معه، وأبلغ لجنة التخطيط بإعطاء الفرصة للاعبين الشباب مثل المعارين ناصر ماهر وعمار حمدي".

وواصل: "ناصر ماهر لعب في الموسم الماضي خلال تواجد كارتيرون ثم لاسارتي، ولم يكن الفريق في أفضل حالاته خصوصا فترة كارتيرون، لكن في ظل التوليفة الحالية مع موسيماني قد يظهر بشكل جيد، لذلك أبلغ موسيماني إدارة النادي برغبته في عودة اللاعب".

وتابع: "موسيماني قارن بين محمد إبراهيم وناصر ماهر، ووجد أن الأخير أفضل بالنسبة له، خاصة أنه لازال صغير السن، لذلك المدير الفني اختار عودته لصفوف القلعة الحمراء، وكذلك سيعود محمد شريف في الموسم المقبل".