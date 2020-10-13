محمد عبد الشافي يتوجه إلى المغرب بصحبة بعثة الزمالك

‏قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو اصطحاب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق مع بعثة الفريق التي ستتوجه إلى المغرب لخوض لقاء الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

يأتي قرار المدير الفني للفريق الأبيض بضم اللاعب لبعثة الفريق المتجهة للمغرب من أجل دعم ومساندة زملائه بالفريق قبل المباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ظل أهمية اللقاء.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأبيض إلى المغرب في الرابعة عصر اليوم، استعدادا للقاء الرجاء المرتقب المقرر له باستاد محمد الخامس.‏