قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو اصطحاب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق مع بعثة الفريق التي ستتوجه إلى المغرب لخوض لقاء الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
يأتي قرار المدير الفني للفريق الأبيض بضم اللاعب لبعثة الفريق المتجهة للمغرب من أجل دعم ومساندة زملائه بالفريق قبل المباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ظل أهمية اللقاء.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأبيض إلى المغرب في الرابعة عصر اليوم، استعدادا للقاء الرجاء المرتقب المقرر له باستاد محمد الخامس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عبد الشافي يتوجه إلى المغرب بصحبة بعثة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.