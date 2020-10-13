بقرار وزاري.. خالد عيد مستمر مع غزل المحلة في الدوري الممتاز.. فيديو

اكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال استمرار خالد عيد علي رأس الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي غزل المحله بعد الصعود للدوري الممتاز حال الفوز اليوم علي فريق الاوليمبي ضمن منافسات الجوله ٢٢ والاخيره من مسابقه الدوري القسم الثاني لمجموعة بحري. واضاف الوزير خلال فيديو نشرته الصفحه الرسميه للنادي إنه لن يتم الاستغناء عن لاعبي الفريق وسيتم اضافه ثلاثة عناصر جديده فقط للفريق في مسابقه الدوري الممتاز لانهم احد اسباب الصعود. واشار إنه لولا الظروف الصحيه التي يمر بها كان سيحضر مباراه فريق غزل امام منافسه الاوليمبي اليوم. ويقترب فريق غزل المحله من الصعود للدوري الممتاز حيث يحتاج إلي الفوز او التعادل اليوم امام الاوليمبي ليحسم الصعود بشكل رسمي للدوري الممتاز دون النظر لنتائج فريق فاركو منافسه علي الصعود من مجموعه بحري. وكان فريق البنك الاهلي اول المتأهلين الي الدوري الممتاز بعد تصدره مجموعه الصعيد بينما يحتاج سيراميكا كليوباترا إلي الفوز او التعادل امام فريق جمهوريه شبين لحسم البطاقه الثانيه لبطوله الدوري الممتاز ممثلا عن مجموعة القاهرة.



أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، استمرار خالد عيد على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بعد الصعود للدوري الممتاز حال الفوز اليوم، الثلاثاء، على فريق الأوليمبي ضمن منافسات الجولة الـ ٢٢ والأخيرة من مسابقة الدوري القسم الثاني لمجموعة بحري. وقال الوزير، خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي، إنه لن يتم الاستغناء عن لاعبي الفريق وسيتم إضافة ثلاثة عناصر جديدة فقط للفريق في مسابقة الدوري الممتاز لأنهم أحد أسباب الصعود. وأضاف أنه لولا الظروف الصحية التي يمر بها كان سيحضر مباراة فريق غزل المحلة أمام منافسه الأوليمبي اليوم. ويقترب فريق غزل المحلة من الصعود للدوري الممتاز، حيث يحتاج إلى الفوز أو التعادل اليوم أمام الأوليمبي ليحسم الصعود بشكل رسمي للدوري الممتاز دون النظر لنتائج فريق فاركو منافسه على الصعود من مجموعة بحري. وكان فريق البنك الأهلي أول المتأهلين إلى الدوري الممتاز بعد تصدره مجموعة الصعيد، بينما يحتاج سيراميكا كليوباترا إلى الفوز أو التعادل أمام فريق جمهورية شبين لحسم البطاقة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، ممثلا عن مجموعة القاهرة.



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