دوري الأمم الأوروبية (جولة 4): برنامج مباريات الثلاثاء

في ما يلي برنامج مباريات الثلاثاء 13 أكتوبر ، لحساب الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية. المباريات بتوقيت تونس (جرينيتش +1). مباريات الساعة 17:00

ادريبجان - قبرص

لاتفيا - مالطة

مباريات الساعة 19:45:

ألمانيا - سويسرا

أوكرانيا - اسبانيا

الجبل الأسود - لوكسمبرج

جزر فاروه - أندورا

ليشتنشتاين - سان مارينو

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