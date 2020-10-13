شاهد.. كواليس بعثة الأهلي في مطار القاهرة قبل رحلة المغرب

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق القائمة المسافرة للمغرب على النحو التالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.
وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة أن التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سينضم لبعثة الفريق في المغرب غدا الأربعاء، وقال أن الجهاز الفني على تواصل مستمر مع اللاعب بعد مشاركته في معسكر منتخب بلاده الأخير، وأنه سيتواجد مع البعثة بداية من ظهر غدٍ.
ووضع الجهاز الطبي للفريق ترتيبات طبية مشددة قبل سفر بعثة الفريق إلى المغرب عصر اليوم، الثلاثاء حيث تم تسليم الجهاز الفني واللاعبين كمامات وقفازات طبية، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة بالنادي، ومن خلال التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي «كاف».
وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، قد قام بإرسال ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق، وتم إرساله إلى «كاف» ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.
وقرر الجهاز الفني للفريق اصطحاب الشيف محمد الدالي في رحلة الفريق إلى المغرب؛ لمواجهة الوداد في ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وقام الجهاز الفني بضم الدالي إلى بعثة الفريق؛ لإعداد الوجبات وفقا للبرنامج الغذائي الذي يسير عليه اللاعبون، خاصة في المباريات الخارجية.
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