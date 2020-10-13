بسبب زواج صاحبه.. كانتي قد يرحل عن تشيلسي الشتاء القادم

تدهورت العلاقة بين النجم الفرنسي نجولو كانتي وفرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أثناء التوقف الدولي؛ لرفض الأخير ذهاب كانتي إلى حفل زفاف صديقه.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن لامبارد لم يكن يضع كانتي ضمن مشروعه الفني بشكلٍ أكيد، ولكن مع استمراره وعدم انتقاله في الصيف فقد دخل مجددًا ضمن تشكيلته.

لكن العلاقة ما بين اللاعب ولامبارد في الكواليس ليست على ما يرام، وقد طلب كانتي مؤخرًا إجازة لمدة يوم واحد لأجل حضور حفل زفاف أحد الأصدقاء لكن لامبارد رفض الموافقة على هذا الطلب.

وأوضحت الصحيفة أن لامبارد اتخذ موقف التعنت مع اللاعب في فترة التوقف الدولي، حيث كان بإمكانه أن يمنح له تلك الإجازة وقد تسبب رفضه في جعل العلاقة تتدهور أكثر مع مدرب أسود لندن.

وحسب الصحيفة، فإن إنتر ميلان سيكون جاهزًا من جديد لمحاولة التعاقد مع بطل كأس العالم في شهر يناير القادم، ولكنه سيحتاج لتوفير سيولة مالية للقيام بهذا الأمر في الشتاء.