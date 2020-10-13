وتطير بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب، اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء بدوري أبطال أفريقيا، بينما يسافر بيراميدز، بعد غد الخميس.
وقال سفير مصر بالمغرب في تصريحات لـ " دوت الخليج:"لا يوجد حجر صحي فور الدخول إلى المغرب، الشرط الوحيد عمل تحليل " pcr" قبل 72 ساعة فقط من الوصول".
وتابع:" الأهلي والزمالك وبيراميدز سيلتزمون بالبقاء في فنادقهم خلال فترة الراحة، لحين خوض المباراة".
وأشار:" أعتقد أنه لن يكون هناك وقت أمام الأهلي والزمالك للتسوق رغم أن المحلات مفتوحة بشكل طبيعي في المغرب، لأن طائرة كل فريق ستغادر عقب المباراة بساعات قليلة".
وواصل:" مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا والكونفيدالية ستقام بدون جماهير كما هو معروف، وسيحضر فقط المسؤول الإعلامي ومصور مع كل فريق حسب تعليمات الكاف".
كان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بالمغرب يتحدث عن ترتيبات استقبال الأهلي والزمالك وبيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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