شديد قناوي يشكر لاعبيه ومجلس إدارة المنيا والجماهير: مطلوب مساندة مستمرة

قدم شديد قناوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، الشكر لجميع اللاعبين وجهازه الفني المعاون، على قوة الالتزام وتحسين موقف الفريق خلال الثلث الأخير من بطولة الدوري هذا العام، وحصد ١٦ نقطة في المباريات السبعة الأخيرة منذ أن تولى مسؤولية الفريق.

كما قدم قناوي الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، والأعضاء وكذلك جميع الجماهير لما قدموه من مساندة ودعم حقيقي للفريق، بعد أن كان يعاني الفريق من سوء حظ كبير هذا الموسم، ولكنه تمكن من تحسين وضعه وتحقيق أعلى نتائج خاصة في آخر 5 مباريات عقب استئناف مباريات البطولة.

وقال قناوي، إن الحظر الذي فرضه على اللاعبين خلال الشهرين الأخيرين مع وضع خطة كاملة للتدريبات المكثفة لعبت دورًا هامًا لاستعادة الثقة بينهم لاستكمال المباريات واستعادة نغمة الفوز، مشيرًا إلى أن هذا الموسم ليس الأول من نوعه بوقوع الفريق في مشكلات فنية وتأخره في ترتيب الجدول ولكن حدث ذلك عدة مرات ماضية ولكن كان يجب على الجميع مساندة الفريق للحظات الأخيرة وليس التشكيك في قدراته من حين لآخر.

كما أشار المدير الفني إلى أن الفترة المقبلة سيعمل جاهدًا على تكوين أفضل مجموعة للفريق، للمنافسة على الصعود بشكل حقيقي خلال الموسم الجديد بما يليق باسم نادي المنيا اكسبريس الصعيد، مختتما تصريحاته بأن النادي هو الأهم في حياته ولن يتأخر عليه بأي جهد.