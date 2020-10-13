وحرص الجهاز الطبي على تسليم الجهاز الفني واللاعبين كمامات وقفازات طبية، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة بالنادي، ومن خلال التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي «كاف».
وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، قد قام بإرسال ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق، وتم إرساله إلى «كاف» ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.
وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة إن التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سينضم لبعثة الفريق في المغرب غدا الأربعاء.
وأوضح أن الجهاز الفني على تواصل مستمر مع اللاعب بعد مشاركته في معسكر منتخب بلاده الأخير، وأنه سيتواجد مع البعثة بداية من ظهر غدٍ.
وتطير بعثة الفريق إلى المغرب بطائرة خاصة؛ لخوض مواجهة الوداد المقرر أن تقام مساء السبت المقبل في الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قائمة الفريق المسافرة للمغرب وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد ف4تحي، وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا، ومروان محسن وأليو بادجي، كما ينضم الأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركته في معسكري منتخب بلاده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراءات طبية مشددة لبعثة الأهلي قبل السفر إلى المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.