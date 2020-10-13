حظ سعيد لنا.. صالح جمعة يظهر برفقة كهربا قبل السفر لمباراة الوداد

نشر صالح جمعة صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر صالح جمعة خلال تواجده في المطار برفقة كهربا وعلق على الصورة قائلا: "أتمنى لنا حظا سعيدا".

ووضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيبات طبية مشددة قبل سفر بعثة الفريق إلى المغرب عصر اليوم، الثلاثاء؛ لخوض مباراة الوداد السبت المقبل في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الطبي على تسليم الجهاز الفني واللاعبين كمامات وقفازات طبية، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة بالنادي، ومن خلال التنسيق مع اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي «كاف».





وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، قام بإرسال ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق، وتم إرساله إلى «كاف» ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.