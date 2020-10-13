بسبب بدر بانون.. الأهلي يواجه صعوبة في ضم سيرينو

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي يواجه صعوبة في ضم جاستون سيرينو، نجم صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات إذاعية عبر برنامج ملعب الصقر: "هناك صعوبة في ضم جاستون سيرينو خلال الميركاتو الصيفي، لأن النادي الأهلي لن يتخلى سوى عن جيرالدو، مع غلق باب الانتقالات في العالم، وبالتالي فإن هناك صعوبة في تسويق باقي الأجانب".

وأشار عمر في حديثه إلى أن إدارة النادي الأهلي، أبلغت بيتسو موسيماني، بأنه سيقود ملف المفاوضات مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة,

وتابع: "الأهلي سيقوم بقيد بدر بانون بدلا من جيرالدو، وفي يناير قد يضم سيرينو، وموسيماني هو من سيقود ملف المفاوضات معه بنفسه".