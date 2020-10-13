بعد تعثر انتقاله للأهلي.. #محمد_إبراهيم يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #محمد_ابراهيم وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك متغيرات حدثت في صفقة محمد إبراهيم لاعب وسط فريق مصر المقاصة الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام رسميًا للنادي الأهلي.
وقال عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "إن الأهلي أبلغ المقاصة تراجعه في صفقة محمد إبراهيم، وكرة القدم توجد فيها متغيرات ولا يوجد ثوابت مطلقا، كل لحظة يكون هناك جديد".
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